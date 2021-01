Savona. Torna lo spazio “Una casa per Fido” nel quale, ogni settimana, vi presentiamo un cane attualmente ospite del canile di Savona e in attesa di una nuova famiglia.

Ben è in canile ormai da quasi un anno, cioè dal 15 febbraio 2020. Ha circa 6 anni: è nato, infatti, a inizio 2015.

Foto 2 di 2



Chi fosse intenzionato ad adottarlo può contattare le volontarie Patrizia e Marina al numero 019/264716 dalle 9 alle 12 o via mail (caniledisavona@libero.it). Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del canile.

Un cane e una principessa. Un accostamento “da cartone animato Disney” per trovare una nuova casa ai tanti animali ospiti del canile di Savona. E’ il progetto in cui si sono lanciate le Principesse in Corsia, con gli scatti del fotografo Marco Toschi: una iniziativa a cui IVG ha deciso di collaborare volentieri, mettendo a disposizione le proprie pagine. Con la speranza che la loro piccola fiaba finisca con il “lieto fine” di una nuova famiglia.