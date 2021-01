Un salvadanaio per le offerte a favore di Enpa: l’iniziativa di un bar carcarese

Carcare. Fare beneficenza anche quando si prende un caffè. È quanto hanno fatto in questi mesi i frequentatori del bar Moulin Rouge di via Nazionale a Vispa, nel comune di Carcare.

I gestori avevano esposto un salvadanaio per la raccolta di offerte libere a favore delle attività della Protezione Animali. Così molti clienti, giorno dopo giorno, vi hanno depositato spiccioli e resti, raggiungendo così cinquanta euro, che nei giorni scorsi sono stati consegnati ai volontari dell’Enpa.

“Ringraziano di cuore i titolari dell’attività per questa iniziativa – spiegano dalla protezione animali savonese -, si tratta di un piccolo aiuto che verrà impiegato per le spese sostenute per Pina, una gatta recuperata gravemente ferita in una via di Carcare dagli operatori di Ambulanze Veterinarie per conto di ASL2. È stata portata alla Clinica Letimbro e poi accolta dall’Enpa. Accudita e curata in convalescenza ed in seguito collocata presso una famiglia adottiva”.