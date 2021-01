Un open day virtuale per scoprire l’Istituto Boselli-Alberti di Savona

Savona. L’I.I.S. “Boselli-Alberti” effettuerà un terzo open day virtuale, venerdì 15 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30, nell’ambito delle attività di orientamento rivolte a tutti gli studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie. Nel corso di questo incontro verranno presentati i diversi percorsi formativi che offre l’Istituto : AFM (Amministrazione, Finanza e marketing ex Ragioneria, con le sue articolazioni Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, Relazioni internazionali per il marketing), CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex Geometri), Turismo.

I genitori e gli alunni che vorranno partecipare potranno inviare una prenotazione tramite email all’indirizzo: svis011009@istruzione.it (oggetto: Open day), oppure compilare un modulo google, il cui link si trova sul sito dell’Istituto.

Nel corso del collegamento, gli alunni e le famiglie avranno l’occasione di porre domande e chiarimenti ai Docenti presenti, al fine di arrivare ad una scelta consapevole della scuola superiore.

In questo periodo la Segreteria effettua un servizio di assistenza alle iscrizioni, su prenotazione, il lunedì dalle 8.00 alle 10.00, il martedì ed il giovedì dalle 13.00 alle 15.00, il mercoledì ed il venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Per le altre informazioni sull’Istituto, sui percorsi formativi e sulle visite in presenza alla scuola, che proseguiranno in queste ultime settimane di gennaio, le famiglie potranno consultare il sito (clicca qui).