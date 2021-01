Un altro colpo di mano, vogliono mettere le industrie savonesi in mano a Genova

Savona. Poiché il masochismo è un’arte molto praticata, non essendo soddisfatti dei danni provocati dall’unificazione dei porti di Genova e Savona (sarebbe meglio dire dell’assorbimento di Savona da parte di Genova), un gruppo di volonterosi (il termine è di moda) ci sta riprovando con l’Unione Industriali.

Si tratterebbe cioè di unificare (far confluire, far assorbire. Insomma mettere in mano a Genova) le nostre industrie, che non sono molte ma ci sono: alcune non solo ci sono ma funzionano bene e danno lavoro a molte famiglie.

Tralasciamo di raccontarvi le strategie che stanno dietro la faccenda, scenari futuri degli industriali, scadenze, assemblee e strategie varie per mandare in porto l’operazione, e arriviamo a quella che secondo noi potrebbe essere la conclusione: si tratta di una sciocchezza, di un enorme errore destinato a incidere – negativamente, ovvio – sul tessuto produttivo savonese.

Naturalmente non sappiamo come finirà la faccenda (non lo sa nessuno) ma siamo sufficientemente consapevoli che un’eventuale unificazione delle associazioni industriali di Savona e Genova porterebbe gravi conseguenze nel mondo imprenditoriale savonese, soprattutto tra coloro che investono i propri denari (e le proprie energie) nelle loro aziende.

Fino a una scissione? Chiamatela come volete, il senso è quello.