Tutto pronto per Orientamenti Senior: aperte le iscrizioni agli webinar

Orientamenti Senior Virtual Edition sta per arrivare. L’appuntamento è fissato per il 26, 27 e 28 gennaio su questa piattaforma. Una edizione straordinaria dedicata agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole superiori, ma non solo…. La manifestazione è aperta tutti.

Inaugurazione fissata per il giorno 26 gennaio alle 9 con l’intervento di Maurizio Lastrico nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Ad aprire il programma saranno i saluti istituzionali dell’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo, del magnifico rettore dell’Università di Genova Federico Delfino e del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Ettore Acerra. Questo il link per l’iscrizione diretta all’evento.

Con noi ci sarà anche il Testimonial di Orientamenti Senior, l’Uomo Ragno, Mattia Villardita fondatore di Supereroincorsa, nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

L’intero programma di Orientamenti Senior è consultabile su questo sito.

Un programma ricco di attività con più di 100 webinar online promossi dall’Università di Genova, gli ITS liguri e nazionali e da numerose altre Università italiane e straniere ed espositori dell’area lavoro e società che partecipano a questa edizione, accessibili previa registrazione tramite questa piattaforma.

Solo chi si iscrive alla piattaforma avrà diritto all’attestato PTCO perché la partecipazione degli studenti alle iniziative programmate dal Salone Orientamenti Senior 2020 – Virtual Edition, sia come classe sia come singoli, è riconosciuta valida per le esperienze di “alternanza”.

Chi fosse già registrato dovrà utilizzare le stesse credenziali per la partecipazione ai webinar. Non sarà, infatti, possibile produrre alcun attestato ad utenti privi di registrazione in piattaforma o che accederanno ai webinar con nominativi differenti da quelli attivati in fase di registrazione.

Per maggiori dettagli e informazioni cliccare qui.