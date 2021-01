Turismo, un contest fotografico per la valorizzazione della rete sentieristica di Savona

Savona. Un contest fotografico per la valorizzazione della rete sentieristica di Savona. Questa l’iniziativa lanciata dell’assessore alla Cultura e al Turismo Doriana Rodino per promuovere le bellezze naturalistiche del territorio.

“Il progetto – spiega Rodino – è nato per diffondere la conoscenza della rete sentieristica delle colline savonesi, aree verdi in cui passeggiare nella natura godendo dei benefici dello stare all’aria aperta e di panorami sempre spettacolari, ancor di più in questo periodo in cui sono state imbiancate dalle nevicate recenti perciò è il momento di tirare fuori tutte le immagini che avete scattato e partecipare al progetto”.

“Ringrazio tutto il personale che si è impegnato molto per la realizzazione del nuovo sito turistico, e in particolare la dott.ssa Mara Freccero che ha aperto la pagina Instagram visit_savona sulla quale si svolge questa piccola gara”.

Il contest è rivolto a fotografi di ogni livello, anche amatoriale, che abbiano compiuto 18 anni. Ogni partecipante potrà presentare al massimo 2 immagini digitali con il nome dell’autore e l’identificazione del luogo inviandole all’indirizzo mail cultura@comune.savona.it entro il 7 febbraio 2021. Le fotografie verranno postate sulla pagina Instagram (visit_savona), dove potranno essere votate attraverso un like. Per maggiori info, clicca qui.