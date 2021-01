Savona. La troupe di Ogni Mattina, il programma che va in onda in diretta mattutina (dal lunedì al venerdì dalle 9.45 alle 14.10) su Tv8 con la conduzione di Adriana Volpe è approdato a Savona.

Si parlerà del misterioso mondo degli ufo con l’ufologo savonese Angelo Maggioni, socio fondatore di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena), che racconterà la sua esperienza personale: come è nata la sua passione per l’ufologia e le battaglie contro le fake news spacciate dai colleghi ufologi in questi anni.

Foto 2 di 2



La prima parte si concentrerà sulla Madonna del Monte e degli Angeli, dove si sono concentrati i maggiori avvistamenti nel savonese. La zona è infatti da anni seguita dall’ufologo Maggioni. Nel 74′ ci fu un particolare evento che rimase irrisolto, un anziano abitante fronte Bergeggi chiamò i carabinieri convinto di aver visto inabissarsi un oggetto al largo dell’isolotto, le ricerche effettuate però dalla capitaneria di porto non portarono alcun ritrovamento e l’episodio rimase misterioso.

“La Liguria – spiega Maggioni – è una terra ricca di eventi particolari che racchiude tutta l’essenza ufologica tra rapimenti alieni, uap e ipotetiche basi”. Non mancheranno anche alcune precisazioni su ufologi improvvisati nel savonese che divulgano possessioni aliene.

Maggioni in passato ha collaborato con lo scrittore Luca Valentini per fornire indagini e dati per il suo libro “Il cinque per cento”; ha partecipato a trasmissioni come Salsedine condotto da Fabrizio Diolaiuti (autore di programmi per la RAI e Mediaset) ed è intervenuto più volte in radio. Nel 2016 e 2017 ha inoltre organizzato due convegni ufologici con ospiti importanti quali Messaggero Vanetti Flavio e Maurizio Baiata.

Insomma, l’ufologo Maggioni anticipa che sarà “una puntata ricca che vede Savona come riferimento privilegiato sul fenomeno ufo”.