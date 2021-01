Truffa Whatsapp, hacker “rubano” i profili: allarme a Roccavignale

Roccavignale. Torna la truffa del codice a sei cifre che consente agli hacker di rubare i profili di Whatsapp. La denuncia arriva dal sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia, anche lui rimasto vittima del raggiro.

“Il truffatore prende possesso del profilo di Whatsapp oltre a quello di tutte le persone iscritte ai vostri gruppi e chat, continuando a sua volta la truffa a catena”.

“L’utente viene agganciato con il messaggio, di un amico, “help” oppure “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Se si manda scatta il furto del profilo, in quanto quello, in realtà, è il nostro codice di accesso a Whatsapp”.

“Al sottoscritto e a molti roccavignalesi oggi hanno clonato i profili, quindi non inviate nulla a nessuno…” conclude il primo cittadino.