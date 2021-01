Trovato con 50 grammi di “coca”, resta in carcere lo spacciatore arrestato ad Albenga

Albenga. È stata confermata la permanenza presso la casa circondariale di Imperia per B.M. di origini marocchine, classe 1969, regolare sul territorio, arrestato venerdì 9 gennaio dal personale dell’ufficio Unico Sicurezza Urbana della polizia locale di Albenga.

L’operazione aveva preso il via dalla segnalazione di un’auto sospetta effettuata dai cittadini del Comitato di Campochiesa dalla quale è scaturita un’attenta attività di indagine.

A seguito dei controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di deteneva 52 grammi di cocaina purissima (dalla quale sarebbero state ricavate, una volta tagliata, circa 130 dosi per un valore di circa 5 mila euro) e 496 euro in contanti proventi dell’attività di spaccio.