Genova. A Limone Piemonte grande prestazione degli atleti della Pratonevoso Gam Genova, che conducono la loro società in vetta alla relativa classifica dello slalom Trofeo Alpi Marittime, con 762 punti totali. Preceduta in un ostinato testa a testa la SP Alpi Marittime staccata a 730, mentre il Grizzly Snow Team con 430 si è erto sino al gradino più basso del podio.

Tra gli individuali è soprattutto sull’under 14 Ragazzi categoria femminile che la Gam ha costruito la sua vittoria, grazie ai cinque posti nelle prime sei posizioni, con la doppietta di Eleonora Taddei (oro) e Caterina Valentini (argento), mentre Laila Petrini della Grizzly Snow è riuscita a conquistare il bronzo. Più varietà tra i pari età maschi: in ordine dal primo al terzo si sono classificati Federico Fossati per lo Ski Club Savona, Giacomo Balbo per la Grizzly Sky Team e Alessandro Mosto per lo SC Valbormida.

Per la categoria under 16 Allievi, SP Alpi Marittime mette a segno una doppietta nel maschile con Matteo Russi (oro) e Umberto Conti (argento), subito dietro Umberto Librici per lo Ski Club Savona. Nel femminile, a Silvia Madonna, sempre della SP Alpi Marittime, ancora l’alloro più alto, mentre è arrivata seconda Giulia Mazzaroni della Snow Sanremo e terza Marta Milfa della Grizzly Snow Team.

Nell’under 21 Giovani, al femminile ancora un oro per la SP Alpi Marittime grazie a Marta Pavone, Chiara Bosio della Pratonevoso Gam Genova si aggiudica il secondo posto e Silvia Laurano il bronzo ancora per la SP Alpi Marittime. Nel maschile, nuovamente un primo posto per la SP Alpi Marittime, centrato da Alberto Giovanni Gabriele Badino, mentre lo SC Valbormida completa il podio con Matteo Ferraiuolo (argento) e Federico Olivero (bronzo).

