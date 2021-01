Triathlon Olimpico città di Pietra Ligure, aperte le iscrizioni

Pietra Ligure. Sono aperte le iscrizioni al 20° Triathlon Olimpico città di Pietra Ligure, gara rank del calendario federale.

A corollario della manifestazione, il sabato pomeriggio riproporrà la staffetta solidale Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti Io Corro con Chicchi (https://www.retedeldono.it/it/iniziative/uniti-per-la-ricerca-sulla-sclerosi-laterale-amiotrofica-iscritta-registro-regione) e RarePartners, onlus che si occupa di malattie rare e raccoglie fondi per il progetto Run4Usher per la cura della Sindrome di Usher (http://www.rarepartners.org/it); le staffette di Chicchi ed i suoi amici, ed Alessandro (atleta affetto da Sindrome di Usher) per RarePartners saranno anche al via del Triathlon Olimpico e correranno al fianco degli altri atleti.

Di seguito il programma.

Sabato 29 maggio

ore 10:00-19:00 registrazione e ritiro pacchi gara presso Caffè Flora, Lungomare Don G. Bado 12

ore 16:00 partenza nuota e corri² a staffetta

Domenica 30 maggio

ore 8:30-12:00 registrazione e ritiro pacchi gara presso Caffè Flora, Lungomare Don G. Bado 12

ore 10:00 apertura zona cambio

ore 12:00 chiusura zona cambio

ore 12:30 briefing tecnico

ore 13:00 partenza triathlon olimpico

ore 17:00 premiazioni e pasta party

La staffetta Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners sarà di carattere non agonistico ed aperta ad atleti disabili.

Le staffette devono essere composte da un nuotatore ed un podista, che dovranno effettuare due frazioni ciascuno nel seguente ordine: 500 metri nuoto, 4000 metri corsa, 500 metri nuoto, 4000 metri corsa.

Per il triathlon olimpico sono disponibili cinquanta posti a tariffa promozionale per iscrizioni effettuate entro il 14 febbraio.

I percorsi, il programma dettagliato e le modalità di iscrizione si possono consultare sul sito http://www.triathlonpietra.com/gara-e-percorsi.

Montepremi in denaro e relativa suddivisione come previsto dalla circolare gare della Federazione Italiana Triathlon; premi in natura per i primi tre classificati di ogni categoria femminile e maschile.