“Treno soppresso per la terza volta, niente bus né avvisi”: e così non può andare a lavorare

Savona. Oggi, 12 gennaio 2021, terza volta in quindici giorni che viene soppresso il treno delle 08:08 per Fossano (l’unico per andare a Bragno). Il treno non è presente sul binario, il tabellone sulla pensilina è “morto”. Scendo nell’atrio ma anche il tabellone principale non riporta alcuna indicazione.

Biglietteria: “Il treno non c’è perché non è arrivato il materiale” (?)

Io: “Scusi ma il tabellone non riporta alcuna indicazione”

Biglietteria: “E’ guasto”

Io: “Sapete se è previsto un servizio sostitutivo con bus?”

Biglietteria: “Noi non lo sappiamo”

Dopo una decina di minuti…

Io: “Avete qualche aggiornamento?”

Biglietteria: “Hanno annunciato ora con l’altoparlante che ci sarà il bus! Ah già, qui l’altoparlante non si sente”

Io: “Ma siamo nell’atrio principale della Stazione!”

Altri dieci minuti…

Io: “Ci sono novità?”

Biglietteria: “A noi non arrivano queste informazioni. Faccia così: guardi se nel piazzale c’è un bus diverso dagli altri” (?)

Faccio notare all’operatrice allo sportello, questa volta in maniera un po’ meno pacata rispetto a prima, che ho regolarmente pagato l’abbonamento (45€) ed è la terza volta in pochi giorni che non posso andare a lavorare perché il treno non c’è!”.

Biglietteria: “……………………………………….”

Ore 8:50 : del BUS nemmeno l’ombra, il tabellone continua a non fornire indicazioni.

Torno a casa e nel tragitto sogno ad occhi aperti.

Sogno che una mattina Jeff Bezos svegliandosi di soprassalto, venga travolto da un improvviso quanto inspiegabile ma irrefrenabile desiderio e decida di acquistare TRENITALIA! Ma purtroppo è solo un sogno…

Massimo