Cairo M. Disagi alla circolazione ferroviaria nel pomeriggio di oggi per un incidente avvenuto a Cairo Montenotte. Un furgone è infatti rimasto bloccato sui binari del passaggio a livello in località Vesima, per cause ancora in via di accertamento.

Poco dopo l’impatto con un treno in transito: fortunatamente non si sono registrati feriti.

Foto 2 di 2



Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente del mezzo ha tentato di oltrepassare il passaggio a livello mentre le sbarre erano ormai in fase di chiusura, ma non è riuscito a superare l’area ferroviaria. Tra le cause un possibile guasto al motore del veicolo, che si è fermato proprio sui binari.

Il treno che stava arrivando è riuscito a rallentare e lo scontro è stato così di lieve entità. L’autista è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polfer e i carabinieri. Dopo lo stop alla circolazione dei treni, che ha causato gravi ritardi sulla linea ferroviaria, la situazione sta tornando lentamente alla normalità.

Il furgoncino è stato rimosso dai binari: via della Repubblica, che è rimasta chiusa al traffico a seguito dell’incidente, ora è stata riaperta alla viabilità.