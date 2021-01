Trail Aschero, cancellata l’edizione 2021

Vado Ligure. La sedicesima edizione del Trail Aschero, organizzata dalla Podistica Savonese, era in programma per domenica 19 aprile 2020. A causa dell’emergenza Coronavirus, la gara di trail running lo scorso anno era stata annullata e rinviata al 2021. Ma non si correrà nemmeno quest’anno, a causa del protrarsi, fino al 30 aprile, dello stato di emergenza.

La nuova sede di partenza, prevista per le ore 9, era la APS Baia dei Pirati di Vado Ligure. Un’edizione con percorsi differenti rispetto al passato: uno di 30 chilometri con 1.500 metri di dislivello positivo, uno di 20 chilometri e 1.000 metri di dislivello, uno di 10 chilometri e 500 metri di dislivello.

Gli atleti già regolarmente registrati, come da regolamento, saranno automaticamente iscritti all’edizione 2022.