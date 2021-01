Tovo, al via i lavori di potenziamento della pubblica illuminazione

Tovo San Giacomo. Con gli scavi propedeutici al posizionamento dei nuovi pali, sono iniziati oggi in via Briffi a Bardino Vecchio i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica a Tovo San Giacomo.

Tutte le nuove lampade saranno a luce led e garantiranno un’illuminazione adeguata alle normative vigenti oltre a minore dispersione della luce.

I lavori proseguiranno poi in via Gaiado dove sarà illuminato un tratto di strada compreso fra l’incrocio con la Strada del Melogno e la borgata e successivamente in altre zone del territorio con interventi più limitati, ma sempre importanti come in via Lavrio, via Rembado, via Portio o piazzetta Nari. Si interverrà anche nel ripristino di alcune lampade danneggiate da tempo come, sempre ad esempio, in via Pian del Sasso.

Questi lavori sono il primo lotto di una serie di interventi per l’implementazione della pubblica illuminazione che porteranno ad un miglior efficientamento energetico e garantiranno anche maggiore sicurezza sia a chi transita lungo le strade interessante, sia agli abitanti.