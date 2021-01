Toti: “Bene la zona bianca, sbagliato il divieto di asporto dopo le 18.00”

Liguria. Prima riunione con il Governo per definire le nuove norme e restrizioni per l’emergenza Covid che entreranno in vigore venerdì prossimo: “Preoccupa la situazione in Europa, dove quasi tutti i Paesi stanno peggio dell’Italia. Ma preoccupa anche la situazione della nostra economia, e soprattutto di alcune categorie particolarmente colpite che hanno bisogno di ristori certi e immediati per sopravvivere. Lo abbiamo chiesto al Governo, insieme a criteri più semplici, comprensibili e rapidi per attribuire le zone di rischio”.

Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il primo “round” nel confronto tra Regioni ed Esecutivo sul prossimo Dpcm al vaglio del Governo.

“Inoltre, ho detto all’Esecutivo di essere contrario al divieto di asporto take away per ristoranti e bar dopo le 18: queste attività, pur potendo continuare con le consegne a domicilio, rischiano di essere penalizzate ancora di più, dopo aver già subito pesanti restrizioni”.

“Bene invece l’introduzione di una zona bianca, come avevamo proposto già oltre un mese fa, cioè una zona dove, virus permettendo, si possa cominciare un lento ritorno alla normalità”.

“Abbiamo anche ribadito al Governo la necessità di garantire consegne puntuali dei vaccini: noi siamo pronti ad accelerare la campagna appena le dosi aumenteranno e la distribuzione avrà tempi certi” conclude Toti.