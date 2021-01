Toti “assente giustificato” dal consiglio, Sansa: “Per quanto ne sappiamo potrebbe essere a mangiare la focaccia”

Regione. Ancora polemiche in consiglio regionale per l’assenza di Giovanni Toti, mancante dall’aula per “motivi istituzionali” come ha comunicato il presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei in apertura della seduta odierna. Il governatore, secondo quanto ha riferito la segreteria, si trova ancora nel Ponente ligure per alcuni incontri legati ai problemi della sanità.

“Come debitamente comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale – spiega Medusei in una nota – il Presidente Giovanni Toti era impegnato in incontri legati alla sua delega di assessore alla Sanità nel ponente ligure, dove si è insediato il nuovo direttore generale di Asl 1 Silvio Falco, e in una serie di altri incontri legati al terzo ciclo di consegne dei vaccini nelle aziende sanitarie e negli ospedali del territorio da parte della struttura commissariale nazionale. A ogni interrogazione presentata dai Consiglieri è stata comunque fornita risposta scritta”.

“Come sempre, anche in questi complessi momenti per il Paese – afferma il presidente Toti – le opposizioni non perdono occasione per dimostrare la propria inadeguatezza, oltre che la propria ignoranza sul regolamento del Consiglio stesso che prevede, come è naturale, le assenze legate ai propri compiti di governo”.

All’ordine del giorno ci sono diverse interrogazioni a risposta immediata, tra cui molte proprio sui temi della sanità e dell’emergenza Covid. Interrogazioni che sarebbero tutte rivolte al presidente Toti in quanto titolare della relativa delega, trattenuta per sé al momento di comporre la giunta. In alternativa i consiglieri interroganti possono ottenere una risposta scritta oppure presentare l’interrogazione nelle prossime sedute del consiglio.

“Queste interrogazioni sono risposte da dare ai cittadini, così non riusciamo a fare il nostro lavoro”, ha protestato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi. “Provo un grandissimo senso di disagio – ha dichiarato il consigliere Ferruccio Sansa -. Mi sento uno stupido. Oggi incasserò centinaia di euro per fare un lavoro inutile. Toti non sappiamo dove sia, potrebbe essere a mangiare focaccia”. Per Fabio Tosi, capogruppo M5s, “oltre al danno c’è la beffa: spendiamo 8mila euro a seduta mentre fuori c’è gente che non sa più dove sbattere la testa”.

Il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha chiesto e ottenuto la riunione dell’ufficio di presidenza integrato con tutti i capigruppo per affrontare la questione. Non è la prima volta, infatti, che l’opposizione si lamenta per l’assenza dall’aula del presidente Toti.

“Follie, frasi senza senso, buttate lì tanto per fare un po’ di maretta, senza la minima idea di come si faccia un’opposizione seria e costruttiva in una sede istituzionale di un ente come la Regione – replica Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo!, al consigliere Sansa – Se ritiene di essere stato inutile, che sia venuto meno il suo ruolo di consigliere, e che la sua presenza oggi non abbia apportato nulla alla collettività può sempre prendere in considerazione l’idea più assennata e responsabile: può rinunciare alla sua indennità e lanciare un segnale di serietà verso i liguri. La stessa serietà e il rispetto che il presidente Toti ha tenuto nei confronti dei tantissimi elettori della nostra regione che lo hanno scelto e premiato alle urne, quando ha deciso di tenere per sé la delega alla sanità”.

“Toti ha scelto di occuparsi in prima persona della situazione sanitaria del nostro territorio, mettendoci la faccia, senza mai tirarsi indietro, anche a fronte di una situazione pandemica, la cui gestione si sta rivelando estremamente delicata. – conclude Vaccarezza – Voglio rassicurare il buon Sansa, comunque, so che lui è abituato a presidenti che governano la Liguria in maniera differente e sono abituati ad assentarsi per i motivi più disparati, ma Toti oggi non era per funghi. Qui lavoriamo con serietà e nessuno si sta ‘Burlando’ dei Liguri, che, come il voto ha ribadito, questo lo hanno assolutamente ben presente”.

Anche il gruppo consiliare Cambiamo! in Regione Liguria “esprime profondo sconcerto per le polemiche portate avanti oggi in consiglio regionale legate all’assenza del presidente Giovanni Toti”.

“Come ha spiegato il presidente dell’Assemblea Gianmarco Medusei – si legge in una nota -, Toti era assente per motivi istituzionali. La frase del consigliere Ferruccio Sansa ‘per quanto ne sappiamo potrebbe essere a mangiare la focaccia’ è dunque non solo destituita di ogni fondamento, ma è anche un grave decadimento del dibattito politico, un impoverimento della dialettica al quale comunque il candidato presidente meno votato nella storia della Regione ci ha da tempo abituato. Poi ha aggiunto: ‘Mi sento uno stupido, oggi incasserò centinaia di euro per fare un lavoro inutile”. Ecco, su quest’ultimo punto non ce la sentiamo di contraddirlo, ma pensavamo che durante i suoi anni come ‘giornalista d’inchiesta’ (?) avesse ormai fatto il callo a queste due condizioni. Se ritiene, può rinunciare all’indennità relativa a questa seduta: così la sua protesta non sarebbe limitata a un mero post su Facebook, ma diventerebbe finalmente concreta. Va ancora oltre la sua sodale Selena Candia (l’unica consigliera che nei suoi post su Facebook deve mettere le frecce per ricordarsi dove è il suo ufficio e chi è lei), che in spregio a qualsiasi regola di leale dialettica arriva addirittura a parlare di “dispotismo”. E a lamentarsi del dibattito pubblico sulla nuova diga foranea del porto di Genova, quando il dibattito pubblico portato avanti anni fa dal partito che oggi le fa compagnia (il PD) sulla Gronda è stato talmente utile che… la Gronda è ancora bloccata dal Governo!”.

“Analogamente, rigettiamo le polemiche portate avanti con stucchevole strumentalizzazione dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Lo ribadiamo: Toti non era a mangiare la focaccia, ma portava avanti impegni istituzionali, anche e soprattutto legati alla sanità e alla gestione della pandemia, nel ponente della nostra Regione. Non era a cercare funghi, come successo nelle precedenti legislature, ma a portare avanti impegni per i quali è stato votato – concludono -. Alle lamentele dell’opposizione rispondiamo quindi con un banale invito, che purtroppo sappiamo cadrà nel vuoto: lasciate perdere polemiche strumentali, smettete di inseguire su questo terreno chi predica bene e razzola male e alzate il livello qualitativo delle vostre proposte. Magari iniziando a portarne alcune, anziché andare avanti con strali tanto quotidiani quanto insensati”.