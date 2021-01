Toirano, motociclista cade sulla provinciale e finisce contro un cancello: frattura della gamba

Toirano. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale a Toirano, all’altezza delle scuole.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15.00, un motociclista, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo lungo la carreggiata e finendo la sua corsa contro un cancello.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Alassio e dell’automedica del 118. Il centauro, per la carambola del sinistro, è rimasto incastrato con la gamba nel cancello di una abitazione lungo la strada.

Una volta prestate le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito ha riportato la frattura del femore e una ferita lacero-contusa all’arto inferiore, oltre a varie escoriazioni sul resto del corpo. Nel complesso, tuttavia, le sue condizioni non sono giudicate gravi.