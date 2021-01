Tac guasta alla Neuroradiologia del Santa Corona: esami rinviati

Pietra Ligure. Brutta sorpresa questa mattina per alcuni pazienti che avevano prenotato l’esame diagnostico, magari atteso da diverso tempo. Guasta, infatti, la Tac della Neuroradiologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto appreso, il problema tecnico si è verificato nella giornata di ieri, mandando fuori uso il macchinario. Dunque annullati gli appuntamenti odierni previsti per la procedura diagnostica di radiologia.

La Asl 2 Savonese ha provveduto ad inoltrare la segnalazione di guasto alla ditta specializzata, che già nel pomeriggio di oggi o al massimo domani mattina interverrà per capire il problema e stabilire se sarà possibile una riparazione oppure sarà necessaria una sua sostituzione.

Inoltre, la stessa azienda sanitaria savonese ha provveduto ad informare i pazienti che erano prenotati per la giornata odierna, riprogrammando l’esame prima possibile: un rinvio inevitabile considerando la rottura improvvisa del macchinario.

“Purtroppo alcuni pazienti hanno fornito un numero di cellulare errato e non è stato possibile contattarli in tempo, spiegando la situazione e fornendo loro la nuova data per l’accertamento specialistico richiesto, anche perché il personale è stato opportunamente dirottato in altri reparti, sulla base delle esigenze sanitarie del nosocomio pietrese” affermano dalla Asl 2 Savonese.