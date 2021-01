“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, la puntata del 18 gennaio

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 18 gennaio la quattordicesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

La trasmissione è stata dedicata al ricordo degli anni della presidenza Brin. Gli ospiti della serata saranno Claudio Grasso, giocatore poliedrico in grado di coprire molti ruoli in gialloblù dal ’77/’78 all’82/’83, Enzo Badano, mediano “settepolmoni” dal ’79/’80 all’82/’83, Enzo Maresca, centrocampista della stagione ’82/’83, Giorgio Bennati, bomber della stagione ’82/’83, Carlo Borsalino, allenatore della stagione ’82/’83 subentrato a stagione in corso a Mino Persenda e l’ex giocatore e attuale presidente Mario Bertone. All’inizio della serata, intervista a Franco Rebella, rieletto consigliere comitato Figc Liguria.