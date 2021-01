“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, la puntata del 14 dicembre

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 14 dicembre l’undicesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

Vincere il girone non era sufficiente per andare in Interregionale. La Cairese doveva ancora vedersela con la Lavagnese al termine della stagione 1990/1991. Partita secca. Campo neutro. O tutto o niente. Il 25 maggio 1991 sul terreno del “Mugnaini” di Bogliasco la Cairese infligge tre reti agli avversari senza subirne. Triplice fischio e per i ragazzi di mister Tonelli è tempo di far festa. In occasione di questa puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis? i protagonisti dell’epoca hanno rivissuto i momenti più emozionanti di quella memorabile stagione.