“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, la puntata con Michele Marcolini

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 11 gennaio la tredicesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

La prima puntata del 2021 è stata dedicata al ricordo del presidentissimo Cesare Brin e alle vicissitudini di quegli anni. Per farlo, l’area stampa della società cairese ha intervistato Michele Marcolini, che ha ricordato il papà Antonio oltre ad aver parlato della sua carriera, il presidente Mario Bertone ed alcuni protagonisti dell’epoca, “uomini del presidente” come gli ex giocatori Tonino Sacco e Paolo De Petris.