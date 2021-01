“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”: gli ospiti della tredicesima puntata

Cairo Montenotte. Lunedì 11 gennaio alle ora 20,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Asd Cairese 1919, torna l’appuntamento con ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?.

La prima puntata del 2021 sarà ancora incentrata sul glorioso passato gialloblù e sarà dedicata al ricordo del presidentissimo Cesare Brin e alle vicissitudini di quegli anni. Per farlo, l’area stampa della società intervisterà Michele Marcolini, che ricorderà il papà Antonio, il presidente Mario Bertone (nella foto) e alcuni protagonisti dell’epoca, “uomini del presidente” come gli ex giocatori Arturo Merlo, Tonino Sacco e Paolo De Petris.

Sarà possibile assistere al programma in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese (cliccando qui). Il giorno dopo, la diretta sarà reperibile anche sul canale YouTube e sul sito della società.