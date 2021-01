Albenga. E’ stata ritrovata dopo quasi un mese la gattina Mimi, che la mattina del 6 gennaio non ha fatto più ritorno nella sua casa di San Fedele d’Albenga.

La padrona della gatta nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme: “Ha dieci anni, è gracile e buona. Aiutatemi a ritrovarla”. Da quel giorno non sono cessate le ricerche nelle zone di Lusignano e San Fedele. Fino ad oggi, quando il felino è stato ritrovato dalla padrona in un bosco. Il miagolio della piccola Mimì è stato indispensabile per concludere questa storia a lieto fine.

Foto 2 di 2



“Eccola qua, Mimi è tornata a casa!”, sono queste le parole di gioia espresse dalla padrona, che si aggiungono ai ringraziamenti rivolti a chi si è impegnato nella ricerca dell’amata Mimi, che ora è di nuovo tra le braccia della proprietaria.