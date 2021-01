Stefania Druetti eletta segretaria di Nidil Cgil Savona

Savona. Stefania Druetti è la nuova segretaria del sindacato atipici Nidil Cgil Savona, che rappresenta i lavoratori interinali, partite Iva, collaboratori, precari.

L’assemblea generale Nidil Cgil, composta da 13 delegati, ha eletto Druetti alla presenza della segretaria nazionale Nidil Cgil Silvia Simoncini e del segretario generale della Camera del lavoro Cgil Savona Andrea Pasa.

Druetti è entrata nell’ottobre del 2018 nel comitato direttivo del Nidil Cgil Savona ma dal settembre 2017 è in Funzione Pubblica Cgil Savona come funzionaria seguendo le cooperative sociali e la sanità privata, dopo anni come delegata sindacale.

Druetti proseguirà l’opera della precedente segretaria, Tiziana Minuto, per “dare rappresentanza ai lavoratori precari, in sinergia con le categorie di riferimento. L’utilizzo del lavoro precario è in aumento soprattutto fra i giovani e Nidil si propone sicuramente come punto di riferimento per chi si approccia al lavoro per la prima volta”.

Minuto Tiziana, segretaria uscente di Nidil Cgil Savona, che ha guidato la categoria negli ultimi anni, continuerà a ricoprire il ruolo di funzionaria di organizzazione nella Camera del Lavoro di Savona.