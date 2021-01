Andora. Gli operai sono ancora al lavoro, ma la stazione radio mobile situata in via Pian Grande, ad Andora, è ormai pronta per essere attivata.

L’antenna è stata collocata all’interno di un’area privata (un giardino), ma alcuni residenti sembrano non aver gradito l’iniziativa dei vicini: “Ci stiamo organizzando con una raccolta firme e un’azione legale per esprimere la nostra rabbia nei confronti di una decisione presa senza preavviso e senza interpellarci e che potrebbe avere seri rischi sulla salute nostra e dei nostri bambini nonché sul valore dei nostri immobili”.

Foto 2 di 2



A parlare, in particolare, è una famiglia andorese la cui abitazione è situata a 50 metri dalla nuova installazione, ben visibile dalla finestra di casa: “Non hanno avuto nemmeno il buon senso di avvisarci, quanto meno come cortesia tra vicini – raccontano -, ma per quanto ne sappiamo potrebbe trattarsi di un’antenna 5G sotto mentite spoglie”.

Ora la speranza della famiglia è quella di coinvolgere nella raccolta firme anche i vicini residenti più lontani rispetto alla nuova antenna: “Sicuramente noi siamo i più danneggiati – concludono – ma questa iniziativa potrebbe avere ripercussioni negative anche su altre persone”.