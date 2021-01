Spotorno, messa in sicurezza del ponte sul torrente Coreallo: nuovi asfalti con bando di gara

Spotorno. Al fine di coniugare un periodo di minor traffico e quindi minori disagi, e di procedere celermente alla messa in sicurezza, sono iniziati durante le feste i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Coreallo della via Aurelia, nei pressi della Terrazza a mare.

L’intervento dell’amministrazione comunale spotornese rientra nell’ambito delle opere pubbliche varate per la messa in sicurezza complessiva del territorio, che si accompagna ai lavori di pulizia di rii e torrenti comunali.

“Proprio durante le ultime fasi di lavorazione del primo lotto è stato riscontrato il parziale distacco di copriferro sulle travi del ponte, e successive verifiche effettuate subito dopo hanno classificato come urgenti i lavori di ripristino” ha evidenziato il sindaco Mattia Fiorini.

Il costo dell’opera è di circa 100.000 euro e comprenderà anche l’installazione di barriere stradali a sicurezza dei pedoni da ambo i lati.

Il ripristino definitivo dell’asfaltatura avverrà durante i lavori di manutenzione straordinaria delle strade, la cui gara scade il prossimo 19 gennaio.