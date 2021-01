Borgio Verezzi. “Lo sport unisce…”. Anche a grandi distanze geografiche e in epoca di pandemia. Ecco la speciale iniziativa solidale realizzata dall’USD Borgio Verezzi, la società sportiva della località del ponente savonese che ha voluto con un piccolo gesto dare gioia a bambini e ragazzi africani uniti dalla passione per il calcio e lo sport.

Le divise calcistiche dell’USD Borgio Verezzi sono infatti arrivate a Dakar, capitale del Senegal, nell’Africa occidentale, negli anni famosa per il rally di automobilismo e motociclismo.

“Per la gioia di questi ragazzi, che le indossano con l’orgoglio e i sogni di ogni vera squadra di calcio” affermano dalla società sportiva.

Una iniziativa salutata con massima soddisfazione dalla stessa amministrazione comunale di Borgio Verezzi: “Grazie alla società borgese per il dono, e grazie a Leye Gueye e Carmen Delbalzo per aver reso possibile la consegna” sottolineano dal Comune.

“Un segnale davvero importante in un momento come questo, di restrizioni fisiche e spaziali. Lo sport è in grado di superare tutti i confini e arrivare nel cuore di tutti, specie dei più giovani, nonostante il difficile periodo” concludono.