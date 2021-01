Sostegno alle famiglie in difficoltà, conclusa l’iniziativa del Lions Club di Vado Ligure

Vado Ligure. Si è conclusa con successo l’iniziativa del Lions Club Vado Ligure- Quiliano-Vada Sabatia, che ha avuto inizio nel periodo Natalizio e rivolta alle famiglie in difficoltà presenti sul territorio.

Il progetto aveva lo scopo di sostenere i propri concittadini in questo periodo di emergenza sociale. Grazie alla collaborazione con il Centro d’ascolto di Vado Ligure i soci del club hanno deciso di donare alle famiglie diversi “pacchi”contenenti beni di prima necessitá. Questa cooperazione ha dato la possibilità al club di raggiungere le famiglie che in questo periodo sentono la forte crisi e necessitano maggiormente di aiuto.

“Ancora una volta il Club si impegna nello svolgere ciò che rappresenta in parte il codice dell’etica laionistica, come l’essere solidali con il prossimo e sostenere i bisognosi” fanno sapere in una nota.