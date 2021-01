“Smart Tourism”, due bandi per le imprese turistiche

Liguria. All’interno del progetto Smart Tourism, servizi qualificati per consolidamento e la competitività delle filiere di impresa turistica transnazionale, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020, sono stati emanati due avvisi pubblici per l’istituzione di un catalogo transfrontaliero di fornitori esperti per l’erogazione di servizi qualificati d’innovazione 4.0 alle imprese turistiche (MPMI) di Liguria, Toscana Costiera e Alpi Marittime – Var e per la selezione di 150 imprese turistiche – 50 per ogni regione – costituite e operanti da almeno 2 anni e non più di 5 con sede legale e/o operativa in Liguria, Toscana costiera e Alpi marittime/Var.

Ne dà notizia l’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio Imperia La Spezia Savona.

Il bando riguardante l’istituzione di un catalogo transfrontaliero è destinato a liberi professionisti e imprese per la realizzazione di attività di consulenza specialistica negli ambiti generali di strategia/organizzazione aziendale e posizionamento sui mercati a supporto delle imprese.

L’avviso relativo alla selezione delle imprese turistiche (150 nel complesso) beneficiarie di servizi specialistici d’innovazione 4.0 gratuiti prevede un percorso di accompagnamento in due fasi ed è rivolto a imprese turistiche costituite e operanti da almeno 2 anni e non più di 5 con sede legale in Liguria, Toscana Costiera e Alpi Marittime/Var: 1° Fase: valutazione accurata del livello di digitalizzazione dell’azienda e definizione di una roadmap digitale personalizzata, realizzata da un esperto, per un efficace piano di azione; 2° Fase: partecipazione a due laboratori con altri professionisti e consulenti specializzati per costruire un Catalogo dei Servizi Specialistici utile ad affrontare con successo le sfide strategiche, organizzative e di mercato imposte dal Turismo 4.0.

Le candidature potranno essere presentate con modalità a sportello e scadenza non oltre il 21 marzo 2021.

(Link per scaricare gli avvisi e la modulistica)