Servizio civile, posti disponibili anche presso la Croce Bianca di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Anche quest’anno la Croce Bianca di Borghetto mette a disposizione alcuni posti nell’ambito del bando per il Servizio Civile Universale.

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 28 anni di Borghetto, Toirano, Balestrino, Boissano e Loano, ma non solo, che così potranno “fare un’esperienza gratificante e di crescita interiore donando un po’ di se stessi a chi soffre e alla propria comunità”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede di via Andreino Patrone al numero 0182/971780 o inviare una mail a 01p@crocebiancabss.it o segreteria@crocebiancabss.it oppure passare direttamente in loco.

Il termine di presentazione della domanda è il 15 febbraio 2021.