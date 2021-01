Servizio civile, l’Univoc di Savona mette a disposizione 4 posti

Provincia. Sono 4 i posti messi a disposizione dalla sezione di Savona della Unione Italiana Volontari Pro Ciechi nell’ambito del bando per il servizio civile “Città senza confini: il nuovo volto del volontariato” rivolto ai giovani tra i 18 ed i 28 anni. Il progetto prevede servizi di accompagnamento a persone non vedenti ed ipovedenti, lettura di riviste e corrispondenza.

Entro l’8 febbraio alle 14 gli interessati dovranno compilare La domanda di partecipazione presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per partecipare è necessario non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale né averlo interrotto.

Per presentare la domanda occorrerà: lo Spid, se si è un cittadino italiano residente in Italia o all’estero (qui le istruzioni per richiedere lo SPID https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; le credenziali da richiedere al Dipartimento, se si è un cittadino di un Paese appartenente all’Unione europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia; un CV redatto sottoforma di autocertificazione (che riporta dunque la dicitura: “Il sottoscritto … ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara…”) con allegato il documento di identità.

La sezione è disponibile per informazioni ai seguenti recapiti: ai numeri 019/811645-019/850906, all’indirizzo via Ratti 1/2 17100 Savona, alla mail univocsv@univoc.org. La sezione è inoltre disponibile a fornire assistenza nella compilazione della domanda.