Servizi Ambientali, Ad: “Adeguamento depositi cauzionali nel pieno rispetto della norma”

Borghetto Santo Spirito. “Mi stupisce che il sindaco Canepa si riferisca, con toni indignati, all’annosa problematica degli insoluti da parte degli utenti del servizio idrico senza neppure sfiorare il nocciolo della questione”.

A rispondere alle parole del primo cittadino è Vittorio Savona, Ad della Servizi Ambientali: “Come ben noto, l’adeguamento dei depositi cauzionali è derivato dall’applicazione di una disposizione normativa emanata dall’autorità nazionale di regolazione del settore idrico (ARERA), recepita all’unanimità dal C.d.A. di Servizi Ambientali, rappresentanti del Comune di Borghetto inclusi, con l’esclusivo fine di incentivare l’attivazione di RID per il pagamento della bolletta” commenta Savona.

“Non vi era e non vi è alcuna volontà da parte di Servizi Ambientali di gravare i cittadini di ulteriori costi e, infatti, proprio per favorire gli utenti, è stato fin da subito consentito a coloro i quali presentassero allo sportello o via email il modulo per l’attivazione della domiciliazione bancaria di procedere al saldo della bolletta al netto della cauzione applicata – continua l’Ad -. L’adeguamento dei depositi cauzionali è avvenuto nel pieno rispetto delle norme, come ampiamente illustrato ai sindaci dei Comuni soci, sindaco Canepa incluso, anche nel corso una formale seduta di assemblea nel mese di giugno, all’esito della quale nessun sindaco, neppure il sindaco Canepa, ha anche soltanto proposto di deliberare una sospensione ovvero un mero rinvio dell’applicazione del suddetto adeguamento”.

“Mi stupisce ancora di più che possano essere oggetto di polemica le note di credito per la restituzione della cauzione versata che l’azienda ha inviato agli utenti che successivamente abbiano attivato i RID per il pagamento della bolletta oppure i conguagli dovuti alle letture effettive che, come noto, sono state fortemente limitate dall’emergenza sanitaria in corso, o alle autoletture, che gli utenti, ovviamente, continuano a poter comunicare telefonicamente all’azienda”.

“Il fatto, poi, che si possano verificare eventuali errori di calcolo su qualche decina di bollette sulle circa 37.000 totali emesse ogni trimestre, non è certo argomento in merito al quale l’amministratore delegato debba essere puntualmente informato, come, d’altra parte, non ritengo che il Sindaco Canepa debba essere informato con precisione sugli eventuali errori di battitura presenti nelle centinaia di comunicazioni che partono ogni giorno dal protocollo comunale. Ciò che conta è che gli uffici laddove necessario, li correggano, e quelli di Servizi Ambientali, che colgo

l’occasione per ringraziare, lo fanno prontamente” prosegue Savona.

“Spiace, infine, che quella che è una semplice constatazione, vale a dire che i maggiori debitori dell’azienda siano tutti amministratori condominiali di Borghetto, sia stata interpretata come un attacco. Da parte mia non c’è mai stata nessuna volontà di attaccare o offendere né la categoria degli amministratori condominiali in quanto tale né i cittadini di Borghetto, città che da quasi due anni è ormai diventata la mia seconda casa. Una reazione come quella del sindaco Canepa, per essere così violenta come è stata, parrebbe motivata da questioni personali sue o di soggetti a lui strettamente legati ma sicuramente non vi è motivo di pensarlo”.

“Debbo, però, evidenziare come risulti del tutto incomprensibile un atteggiamento che, da una parte, solidarizza con degli utenti che in asserita ‘autotutela’ sospendono non solo il pagamento delle componenti aggiuntive della bolletta, ma anche quello dei consumi idrici e, al tempo stesso, attacca l’azienda per non essere in grado di finanziare, per mancanza di liquidità, i lavori di collegamento dei Comuni della Val Maremola al depuratore di Borghetto” aggiunge Vittorio Savona.

Ma ancora: “Da parte di un politico che ha temporaneamente l’onore di ricoprire la carica di Sindaco di un Comune che, peraltro, detiene una quota di una società pubblica vi è l’imprescindibile esigenza di mettere al primo posto non la polemica rivolta ad ottenere un facile ed effimero consenso, ma l’interesse collettivo, e ciò a maggior ragione con riferimento a un’azienda posseduta in comproprietà con altri Comuni che ha come scopo la gestione pubblica di un servizio essenziale e vitale come quello idrico”.

Una sterile polemica su una mera considerazione di fatto relativa ai maggiori debitori della società che, indirettamente, sono anche debitori degli stessi Comuni Soci, indebolisce l’azienda, mina la sua credibilità presso gli utenti, che potrebbero persino sentirsi autorizzati a non pagare le bollette, e, soprattutto, porta lontani da quello che, almeno per quanto mi riguarda, costituisce l’obiettivo di Servizi Ambientali: garantire a tutti i cittadini acqua di qualità ad un prezzo accessibile e assicurare un’efficiente depurazione dei reflui fognari

perché il nostro mare sia pulito tutto l’anno”.

“I toni usato dal sindaco Canepa nel comunicato stampa comunicato su svariate testate ledono gravemente la mia reputazione di professionista e di amministratore pubblico e non possono essere tollerati – conclude l’Ad di Servizi Ambientali – A tal fine procederò al deposito di una querela per diffamazione nei confronti del medesimo richiedendo un risarcimento del danno patito che destinerò interamente a far fronte, seppure in minima parte, alla morosità maturata da numerosi condomini di Borghetto Santo Spirito”.