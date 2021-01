Vado Ligure. “Nobili sul lastrico”, potrebbe essere il titolo dell’ambientazione odierna allo stadio Chittolina. Ad affrontarsi in uno scontro salvezza, in posizioni pericolanti della classifica Vado e Casale , le due società più blasonate del girone A di Serie D.

Se i rossoblù sono stati infatti vincitori nel 1922 della prima storica edizione della Coppa Italia (l’anno prossimo ricorrerà il centenario). I piemontesi nero stellati, possono annoverare nel loro carnet lo scudetto del 1914, nonché il prestigio dell’essere stati la prima squadra italiana a imporsi (2-0) contro una formazione inglese, in un’amichevole contro il Reading. In quello che agli inizi del Novecento era il nuovo sport, importato da Oltremanica in Europa, dagli allora “maestri” del football.

Un secolo più tardi le cose sono senz’altro cambiate. I piccoli o medi centri industriali hanno lasciato la vetrina del pallone alle grandi metropoli.

Il Vado, tornato due anni fa nel campionato interregionale, continua a zoppicare. È penultimo, con 9 punti. Il Casale, dopo un fallimento, ha sempre occupato prevalentemente posizioni di vertice nella categoria. Quest’anno però anche i piemontesi sembrano in difficoltà, trovandosi quartultimi, a 11 punti, appena due lunghezze sopra ai rossoblù.

Tabellino:

Vado-Casale 1-3 (13′ Lala – 41′ Cocola, 56′ Coccolo, 81′ Mullici)

Vado: Luppi, L. Casazza, Catapano, Bernardini, Strumbo, Tissone, Lala, Taddei, Pedalino, Boiga, Bacigalupo (73′ Gulli)

A disp.: Scatolini, Ravera, Risso, Barisone, A. Casazza, Merlino, Gallotti, Gulli, Favara. All. L. Tarabotto

Casale: Drago, Nouri, Fabbro, Raso, Cintoi, Todisco, Cocola (63′ Mullici), Poesio, Colombi (79′ Franchini), Coccolo, Romeo

A disp.: Tarlev, Guida, Graziano, Selmi, M’Hamsi, Mulluci, Fiore, Fontana, Franchini. All. Buglio

Arbitro: Sirello (Seregno). Assistenti: Ingenito (Piombino) e Meraviglia (Pistoia)

Note: Giornata limpida e soleggiata. Angoli 4-6.

Cronaca diretta (Live):

3′ Coccolo si invola a sinistra. Tissone lo anticipa e manda in corner.

Gli ospiti nelle primissime battute sembrano maggiormente propositivi.

13′ Gol Vado! Corner dalla destra, guadagnato e battuto da Taddei. Lala si libera del diretto avversario a centro area e incorna di testa, gonfiando la rete. 1-0.

20′ Casale vicino al pareggio. Punizione dalla trequarti, leggermente decentrata sulla sinistra. Poesio, staffilata a mezza altezza. Luppi sventa in tuffo. Todisco, sulla respinta, colpisce in pieno la traversa.

23′ Ammonito Bernardini (V).

30′ Altro “legno” del Casale. Sempre su calcio da fermo dalla sinistra, più in prossimità del vertice basso dell’area. Luppi smanaccia nell’area piccola. Cintoi, ribattendo di testa, scheggia la parte superiore della traversa.

36′ Giallo a Cocola (C).

41′ Gol Casale! Romeo affonda sulla sinistra e crossa in mezzo. Cocola, dimenticato dalla difesa rossoblù, svetta con tempismo sul secondo palo e batte Luppi. 1-1.

45′ Due minuti di recupero.

Inizio secondo tempo (ore 16:00).

56′ Gol Casale! Punizione Casale Battuda rapidamente da Todisco. La difesa del Vado, immobile e sorpresa, si fa infilare centralmente. Coccolo stoppa al volo, completamente solo si presenta a tu per tu con Luppi lo salta e deposita rete. 1-2.

61′ Giallo a Lala (V).

63′ Cambio nel Casale. Entra Mulluci, esce Cocola.

73′ Sostituzione nel Vado. Fuori Bacigalupo, dentro Gulli.

79′ Cambio del Casale. Esce Colombi, entra Franchini.

81′ Gol Casale! Nouri affonda a destra e crossa basso al centro. Mullici nel cuore dell’area anticipa in spaccata Tissone e mette dentro. 1-3.