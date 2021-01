Sanremo. Turno infrasettimanale per il girone A della Serie D, che scende in campo per la quindicesima giornata in un campionato che ne conta trentotto. Il Vado, che fino ad ora ha raccolto solamente 9 punti, frutto di due vittorie e tre pareggi, gioca sul campo della Sanremese, formazione che occupa una posizione di centro classifica.

La cronaca. I rossoblù hanno perso sei degli ultimi sette incontri disputati e hanno necessità di fare punti per risollevarsi dalla brutta posizione in cui sono precipitati. In questa prima parte di campionato, fuori casa hanno ottenuto una sola vittoria e sette sconfitte.

Il Vado può disporre del nuovo arrivato Catapano, subito titolare, e ripresenta Lala, che sembrava ormai in partenza e fuori rosa. Assenti Bacigalupo per motivi di studio, Dagnino e Gulli infortunati. Non al meglio D’Agostino, che parte dalla panchina. Pedalino viene inserito in formazione, ma all’ultimo istante al suo posto viene schierato D’Antoni.

Matteo Andreoletti schiera i padroni di casa con Dragone, Pici, Bregliano, Mikhaylovsky, Demontis, Gagliardi, Diallo, Miccoli, Gemignani, Romano, Gerace.

Luca Tarabotto e Cristiano Francomacaro presentano il Vado con Luppi, Strumbo, Catapano, Bernardini, Gallotti, Tissone, Lala, Taddei, D’Antoni, Boiga, Corsini.

Arbitra Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, coadiuvato da Luca Merlino (Asti) ed Andrea Cocomero (Nichelino).

Padroni di casa in completa tenuta verde fluo; vadesi in divisa blu.

Prime fasi di studio, si gioca tanto a centrocampo. Al 6° ci prova Corsini dalla lunga distanza: altissimo.

All’11° apertura di Boiga sulla destra per Lala che sbaglia l’appoggio, Dragone fa sua la sfera. I locali, nel primo quarto d’ora, si fanno vivi solamente con due cross di Gerace dalla sinistra, troppo lunghi.

Diallo stoppa un pallone e si ferma; intervengono i sanitari, esce dal terreno di gioco. Al 16° punizione dalla destra messa in mezzo da Taddei, in area Tissone di testa manda a lato. Rientra Diallo che riprende regolarmente la sua partita.

Al 18° prima occasione degna di nota. Palla da Pici a Diallo, questi serve Demontis che scocca un destro potente: a lato di un soffio.

Diallo si ferma nuovamente; questa volta Andreoletti lo sostituisce: al 19° entra Murgia.