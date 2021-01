Imperia. Il campionato di Serie D girone A scende in campo nel giorno dell’Epifania per disputare gli incontri della dodicesima giornata. Ci sono ancora squadre che devono recuperare uno o due incontri; il Borgosesia addirittura tre. Tuttavia la classifica ha iniziato a delinearsi in maniera significativa e il Vado si ritrova in zona retrocessione, con soli 8 punti all’attivo in 11 incontri disputati.

Oggi i rossoblù sono ospiti dell’Imperia, neopromossa che, a parità di partite giocate, ha raccolto 6 punti in più e pertanto viaggia nelle posizioni intermedie della graduatoria.

La cronaca. L’Imperia, guidata da Alessandro Lupo, si schiera con Dani, Scannapieco, Malandrino, Sancinito, Gandolfo, Virga, Martelli, Giglio, Donaggio, Gnecchi, Sassari.

A disposizione ci sono Trucco, Fazio, El Khayari, Malltezi, Minasso, Cassata, Fatnassi, Travella, Kacellari.

Il Vado di mister Cristiano Francomacaro gioca con Luppi, Gulli, Vavassori, Bernardini, Gallotti, Tissone, Dagnino, Taddei, D’Antoni, Boiga, Corsini.

In panchina Busti, Alberto, Merlino, Bacigalupo, A. Casazza, Chicchiarelli, L. Casazza, Risso, Barisone.

Dirige l’incontro Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, assistito da Ivan Alexandrovic Denisov (Bari) e Francesco Macchi (Gallarate).

L’Imperia, dopo una striscia positiva di cinque partite, delle quali tre vinte, è stata battuta dal Casale lo scorso 23 dicembre. Il Vado è reduce da quattro sconfitte consecutive.

I locali sono in completo bianco con banda verticale nerazzurra sulla maglia; vadesi in tenuta blu con inserti rossi.

Inizio di partita all’insegna del tatticismo, la palla staziona molto a centrocampo. Spazi stretti, le due squadre si fronteggiano a ritmo sostenuto e con decisione ma faticano a superare la trequarti avversaria.

Al 6° D’Antoni serve sulla sinistra Corsini che si accentra e conclude: sulla traiettoria c’è un difensore che allontana.

Al 7° un’incursione di Malandrino viene fermata fallosamente. Punizione calciata da Sancinito, respinta.

Al 10° Giglio recupera un pallone, si appresta ad entrare in area ma Vavassori lo aggancia e lo atterra. Palla nei pressi del vertice destro dell’area; Sancinito crossa sul secondo palo, un difensore vadese devia in angolo ma l’arbitro assegna il rinvio da fondo campo.

Al 13° punizione dal lato sinistro del campo per gli ospiti; Taddei calcia in area ma c’è un fallo in attacco.

Al 15° viene ammonito Gulli per un fallo su Martelli a centrocampo.

Il Vado mostra buone abilità nel fraseggio quando si presenta l’occasione di costruire, ma il possesso palla è maggiormente appannaggio dei padroni di casa con la conseguenza che si gioca prevalentemente nella metà campo ospite.

D’Antoni resta a terra per un paio di minuti, soccorso dai sanitari. Esce dal campo, accompagnato.

Al 22° Sassari guadagna il primo angolo della partita. Angolo da destra, Gnecchi colpisce di testa e dopo un rimpallo Luppi blocca il pallone.

A metà frazione risultato fermo sullo 0 a 0. Al 27°, dopo oltre cinque minuti, il Vado torna in undici: D’Antoni rientra in campo con una vistosa fasciatura alla testa.

Al 28° Martelli si muove bene sulla sinistra e crossa, ma è lungo per tutti: palla sul fondo.

Al 29° corner per i nerazzurri. Lo calcia Sancinito, sulla palla arriva Donaggio che colpisce di testa, Luppi si distende sulla sua destra e respinge, poi un difensore vadese allontana.

Al 32° una punizione dalla trequarti messa in area da Taddei viene respinta da Dani che però non trattiene, poi la difesa locale impedisce a Tissone di concludere ed allontana.

Al 36° ripartenza dell’Imperia, sulla destra riceve Donaggio che crossa sul lato opposto dell’area dove Giglio stoppa ma non si coordina bene e calcia a lato.

Al 40° i locali manovrano sulla destra: palla da Gandolfo a Sassari, cross a cercare Donaggio, Luppi è bravo a far sua la sfera in presa alta.

Nel cielo imperiese compare un arcobaleno. Sul campo, invece, si prosegue a lottare con agonismo e al 42° è ancora Sassari a tentare di servire Donaggio in area, Tissone lo chiude in angolo.

Finale di tempo sofferto per il Vado, che deve tenere alta la guardia in difesa.