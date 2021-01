Vado Ligure. Il Vado FC 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Mariano Bernardini.

Centrocampista classe 1998, Bernardini approda in rossoblù dai campani del Real Aversa (Serie D), mentre in passato aveva militato nella Primavera del Genoa e raccolto più di settanta presenze in Serie C con le maglie di Paganese, Lucchese e Pontedera.

Nel frattempo, nel pomeriggio di oggi è arrivata la conferma dalla Lega Nazionale Dilettanti: l’incontro Imperia-Vado, valevole per la dodicesima giornata di campionato, avrà inizio alle ore 15. Rimane immutata la data, mercoledì 6 gennaio, così come la sede, lo stadio Nino Ciccione di Imperia.

Inoltre, è stata designata la terna che dirigerà la partita: l’arbitro Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, coadiuvato da Ivan Alexandrovic Denisov di Bari e da Francesco Macchi di Gallarate.