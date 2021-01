Vado Ligure. Match impegnativo per i rossoblù vadesi che, domani pomeriggio, domenica 10 gennaio, riceveranno al Chittolina la visita del Chieri.

La gara, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie D girone A, sarà diretta da Mario Picardi di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Raimo di Empoli e Filippo Pignatelli di Viareggio. Fischio d’inizio alle ore 14.30. Potrete seguire la diretta testuale dell’incontro su www.ivgsport.it.

Gli azzurri sono la squadra di Diego Valenti, attaccante che ha lasciato il Vado dieci giorni fa e che al ritorno con la squadra piemontese ha subito segnato un gol.

Nel frattempo il Vado comunica di aver tesserato il calciatore Gerardo Strumbo. Difensore centrale classe 1991 con trascorsi in Serie C con Vigor Lamezia e Milazzo, Strumbo approda in maglia rossoblù dopo aver iniziato la stagione con il Città di Sant’Agata, club siciliano che milita nel girone I del campionato di Serie D.