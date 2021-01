Vado Ligure. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nei dieci incontri giocati domenica 10 gennaio, il giudice sportivo ha squalificato nove calciatori e due tecnici del girone A della Serie D.

Federico Corno (Caronnese) è stato fermato per due giornate in quanto espulso “per aver protestato nei confronti del direttore di gara rivolgendo espressione blasfema”.

Emanuele Banzo, Andrea Ruatto (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Marco Supertino (Saluzzo), Lorenzo Iannacone (Borgosesia), Edoardo Fogliarino (Fossano), Matteo Gualtieri (Derthona), Fabio Malandrino (Imperia), Marco Ponzio (Sanremese) dovranno saltare il prossimo incontro.

Gli allenatori Roberto Gatti (Caronnese) e Luca Tarabotto (Vado) sono stati squalificati per una giornata.

Ammenda di 1.000 euro alla Sanremese “per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto, per l’intera durata della gara, espressioni gravemente offensive all’arbitro. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”.

La classifica marcatori del girone A dopo 13 giornate:

9 reti: Sylla (Gozzano)

8 reti: Allegretti (Gozzano), Cocuzza (Legnano), Buso (Sestri Levante)

7 reti: Chessa (Castellanzese)

6 reti: Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Corno (Caronnese)

5 reti: Donaggio (Imperia), Romano (Sanremese), Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

4 reti: Pastore, Pavesi (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Spoto (Derthona), Ravasi (Chieri), Colombo, Mecca (Castellanzese), Gasparri (Legnano), Buongiorno (Lavagnese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Valenti (Vado/Chieri), Santonocito (Caronnese/Arconatese)

3 reti: Bramante (Borgosesia), Croci (Sestri Levante), A. D’Antoni, Valagussa, Ngom, Macrì (Folgore Caratese), Banfi, Scaringella (Caronnese), Merkaj, Gaeta (Bra), Carli (Saluzzo), D’Orsi (Lavagnese), Concas (Derthona), Corti, Bigotto (Castellanzese)

2 reti: Alfiero, Di Salvatore (Fossano), Poesio, Bettoni, Franchini (Casale), Daqoune, Campagna, Cardore (Bra), Capra (Imperia), Matera, Aiola (Borgosesia), Calì, Putzolu (Caronnese), Boiga (Vado), Spera, Bianco, Ferrandino, Pedrabissi (Chieri), Balla, Otelè, Lillo (Città di Varese), Demontis, Diallo, Pellicanò, Lo Bosco (Sanremese), Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gobbi (Arconatese), Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, Avellino (Lavagnese)

1 rete: Travaglini, Vernocchi, Siani (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Bartulovic, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Galvagno, Coulibaly, Giraudo (Fossano), Gnecchi, Giglio, Sancinito, Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Saltarelli (Bra), Di Lernia, Radaelli (Legnano), Albini, Ientile, Gomis, Foglio, Menegazzo, Romeo, Vecchierelli (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Conrotto, Della Valle, Rossi (Chieri), Tanasa, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi (Vado), Gagliardi, Diallo, Mikhailovsky, Sturaro, Bregliano (Sanremese), Manasiev, Draghetti, Gualtieri, Gueye, Varela (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi, Serino, De Peralta (Saluzzo), Rampin, Kayode, Vono, Cella, Mastaj, Piraccini (Gozzano), Tripoli, L. Oneto, Alluci, G. Basso, Bei (Lavagnese), M’Hamsi, Coccolo (Casale), Fall, Capelli, Minaj (Città di Varese), Bianchi, Pane, Selvatico, Ferretti (Sestri Levante)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia)