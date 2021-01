Fossano. Il campionato è ancora molto lungo, al punto che il Fossano, compreso quello odierno, deve giocare 26 incontri e il Vado 25. Eppure lo scontro diretto di oggi tra azzurri e rossoblù rappresenta già un appuntamento da non fallire.

I piemontesi, infatti, si trovano al penultimo posto in classifica con soli 6 punti all’attivo, mentre la squadra del presidente Franco Tarabotto è terzultima a quota 9. Le altre rivali nella corsa per mantenere la categoria sembrano tutte ben attrezzate, pertanto è urgente fare punti per non perdere contatto dalle dirette concorrenti.

La cronaca. Il Fossano condotto da Fabrizio Viassi si schiera con Merlano, Bertoglio, Scotto, Alfiero, Galvagno, Di Salvatore, Giraudo, Brondi, Reymond, Coviello, Lazzaretti.

A disposizione ci sono Bosia, Albani, Marin, Cavallera, Medda, Di Salvatore, Manuali, Coulibaly, Vespa.

Cristiano Francomacaro manda in campo Luppi, Strumbo, Bacigalupo, Bernardini, Galotti, Tissone, Dagnino, Taddei, Pedalino, Boiga, D’Antoni.

Le riserve sono Busti, Ravera, D’Agostino, Barisone, L. Casazza, Chicchiarelli, A. Casazza, Corsini, Rosso.

Arbitra Alessandro Gresia della sezione di Piacenza, assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Thomas Vora (Como).

All’8° Strumbo commette fallo in area su Alfiero: calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Alfiero spiazza Luppi e realizza. 1 a 0.

Al 19° Luppi respinge una conclusione di Lazzaretti; recupera Brondi: il suo tiro è respinto in angolo.

I rossoblù si fanno vedere al 24°: Pedalino devia di tacco e sfiora il palo.

Al 27° cartellino giallo a Bernardini per un fallo su Alfiero.