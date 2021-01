Serie A1, Rari Nantes Savona contro Florentia: la cronaca in diretta

Savona. Quarta partita di campionato per la Carige Rari Nantes Savona, che ha la possibilità di assicurarsi la qualificazione alla fase d’élite: per centrare l’obiettivo è sufficiente conquistare ancora un punto, oppure che la Metanopoli oggi non vinca col Posillipo. I biancorossi ospitano la Rari Nantes Florentia, fanalino di coda del gruppo D con quattro sconfitte in altrettante partite, nell’incontro valevole per la quinta giornata.

All’andata finì con il successo dei savonesi, che si imposero alla Nannini per 14 a 9. Alberto Angelini, dopo quanto accaduto nel travagliato mese di dicembre, torna ad avere a disposizione tutti i suoi giocatori.

La cronaca. La partita inizia con otto minuti di anticipo. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 1’40” con Fondelli che trasforma un rigore: 1-0. A 3’03” la Florentia risponde con il gol di Benvenuti: 1-1.

Chellini va nel pozzetto; giro palla e Iocchi Gratta da posizione cinque insacca il pallone del 2 a 1 a 7’06”. Immediata la replica della squadra toscana, che con Benvenuti realizza il 2 pari a 20″ dalla fine del primo tempo.

Secondo tempo. Poca precisione e soluzioni affrettate in fase offensiva da ambo le parti; si nuota tanto, si conclude poco.

Rari con l’uomo in meno, Minetti chiama time-out. La prima conclusione è respinta dal portiere, ma T. Turchini ribadisce in rete. Primo vantaggio ospite: 2-3 a 4’10”. I locali rimediano subito: Sordini viene espulso e Molina da posizione due va a bersaglio: 3-3 a 4’44”.

Rapida azione dei savonesi, Vuskovic avanza portando palla e senza esitare conclude a rete: 4 a 3 a 5’31”. Dopo alcuni errori in attacco da ambo le parti, si mette in luce Iocchi Gratta con un alzo e tiro micidiale da posizione centrale: 5-3 a 7’23”.

L’ultima azione della frazione di gioco vede la Florentia in superiorità; giro palla, il mancino da posizione uno di Astarita è parato da Massaro. A metà gara i padroni di casa conducono 5-3.

Terzo tempo. Palla al centro per i savonesi, l’azione sfuma e sul cambio di fronte Di Fulvio va segno: 5-4. Tocca a Vuskovic ristabilire le distanze siglando il sesto gol della Rari Nantes Savona.

Dopo aver fallito una buona occasione, il Savona va sul massimo vantaggio con la rete di Campopiano per il 7 a 4. Lo stesso Campopiano si ripete con un perfetto mancino che si infila alla destra del portiere: più 4.

Il destro vincente di Vukasin da posizione quattro permette alla Florentia di provare a restare in partita.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Rari Nantes Florentia 8-5

(Parziali: 2-2, 3-1, 3-2

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Patchaliev, Bertino, Vuskovic 2, Molina Rios 1, Rizzo, Piombo, Bruni, Campopiano 2, Fondelli 1, Iocchi Gratta 2, Maricone, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Rari Nantes Florentia: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti 2, Sordini, Chellini, F. Turchini, Dani, T. Turchini 1, Vukasin 1, Astarita, A. Di Fulvio 1, Sammarco. All. Luca Minetti.

Arbitri: Daniele Bianco e Stefano Pinato. Delegato Fin: Alessia Ferrari.

Note.