Scuole Superiori, rientro per 67mila studenti liguri. Toti: “Primo passo per ritorno alla normalità”

Liguria. “Buon rientro a scuola ai 67 mila studenti delle superiori liguri che questa settimana, a rotazione, torneranno in classe dopo mesi di didattica a distanza. La ripartenza al 50% dipende ancora da dati sanitari che, seppur in miglioramento, impongono un grande senso di responsabilità, da parte di tutti, ma riteniamo che questo sia un primo passo verso il ritorno alla normalità”.

Lo ha detto questa mattina il governatore Giovanni Toti commentando il ritorno in aula dei ragazzi degli istituti superiori della Liguria.

“Grazie agli insegnanti, ai presidi per la loro disponibilità e per il loro impegno in queste settimane difficili. E grazie ai ragazzi che più di tutti stanno vivendo le conseguenze di questa pandemia”.

“Con il vostro stesso coraggio e la vostra determinazione metteremo in campo tutto quel che serve a consentirvi di portare avanti il cammino formativo in sicurezza. Siamo convinti che nessuna società possa ripartire davvero senza la sua scuola e oggi inizia la ripartenza. In bocca al lupo ragazzi!” conclude Toti.