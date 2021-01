Scuola, Azzolina: “Chiederò ristori formativi da fare ora, in estate è troppo tardi”

Liguria. Continua a difendere gli studenti e la scuola, il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina, che dopo aver essersi schierata ieri al fianco delle proteste di ragazzi e docenti e aver lanciato l’appello alle regioni per il ritorno delle lezioni in presenza, lancia una nuova proposta.

“Sarò io oggi a chiedere i ristori formativi – ha detto durante un’intervista televisiva questa mattina – ci sono anche bambini della scuola primaria che sono andati a scuola meno ma so bene che vengono da 3 mesi di dad dell’anno precedente. Non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi. E’ più facile chiudere la scuola perché non ha bisogno di ristori”.

Ma i ristori saranno intesi in senso didattico: “Chiederò i ristori formativi per fare corsi di recupero anche nel pomeriggio, dedicati sia alla scuola superiore e che alla primaria, per fare educazione all’affettività e incrementare l’aiuto psicologico: ora bisogna intervenire non di certo in estate”.