Screening oncologico, Asl2: “Sporadico rallentamento, ma nella giornata verranno consegnati i kit mancanti”

Savona. In riferimento alla mancanza dei kit per lo screening oncologico del colon-retto presso la sede di Carcare, l’Asl2 savonese precisa che “si è verificato qualche sporadico rallentamento nel rifornimento dei kit ad alcune sedi per l’alta adesione dell’ultimo periodo alla campagna di screening: a solo titolo di esempio, a partire dal primo gennaio sono già stati effettuati oltre 2000 esami, valori mai registrati prima così alti” spiegano.

Nella giornata di ieri, a segnalare la mancanza di kit necessari, alcuni pazienti che si sono recati su appuntamento nella sede carcarese dell’azienda sanitaria, all’interno della quale sono stati invitati a tornare fra un paio di settimane.

“Questa mattina tutte le sedi territoriali che forniscono il servizio di raccolta sono state contattate telefonicamente per verificare la disponibilità dei kit ed è stata data disposizione all’ufficio preposto di rifornirle in giornata, attualmente la sede di Carcare risulta munita del kit” affermano dall’Asl2.

La S.C. Igiene e Prevenzione esprime comunque “soddisfazione per l’alta adesione sopracitata che è buon indicatore di quella ‘cultura della prevenzione’ così importante per la salute pubblica”. L’Asl2 infatti invita tutte le persone (uomini e donne) di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti nella provincia di Savona, a partecipare allo screening mediante il recapito a domicilio di unalettera personalizzata, indicante una serie di centri dove rivolgersi per ritirare e consegnare il kit. Una volta raccolto il campione di feci, dovrà essere riconsegnato allo stesso centro nel più breve tempo possibile. Un’efficiente strategia di prevenzione come per altre patologie, avviata da tempo, che riduce il rischio di mortalità.