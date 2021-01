Scomparsa di Gian Nicola Ferrero, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Loano

Loano. Anche l’amministrazione comunale di Loano condivide il cordoglio per la scomparsa di Gian Nicola Ferrero, presidente della Società Bocciofila La Loanese dal 2002 al 2016. Aveva 72 anni.

Il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria ricordano: “Gian Nicola Ferrero è stato per molti anni uno dei protagonisti dello sport loanese. Durante la sua presidenza è stato inaugurato il bocciodromo di via Alba, la società ha vinto numerosi titoli ad ogni livello ed il nome di Loano e delle bocce loanesi è salito alla ribalta nazionale. Per la nostra comunità, e particolarmente la comunità sportiva, si tratta di una grande perdita. Siamo vicini ai famigliari in questo momento di grande dolore”.

Gian Nicola Ferrero lascia la moglie Katia, i figli Simone e Daniele, la sorella Giuseppina, il cognato Michele ed i nipoti.

Il funerale si terrà domani, giovedì 21 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Toirano.