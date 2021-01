Falcade. Ama la “trap”, il suo cane, il suo gatto e divertirsi con gli amici. Sogna i “cerchi olimpici” e, ieri, ha sbaragliato tutti a Prato Nevoso arrivando prima nella gara di Coppa Italia di “freestyle”. Alessia Tesona di Varazze. Soli 15 anni, da due in trasferta in Veneto, a Falcade, nel team Valbelluna per perfezionare questa disciplina.

Secondo anno di studi all’Istituto Turistico. Eccellente prova quella di ieri, a Prato Nevoso. Lunghi e mossi capelli biondi, viso acqua e sapone, super impegnata nel campionato Italian Freeski Tour. Una passione, la sua, che vorrebbe diventasse una professione: “ho iniziato vedendo mio cugino: mi piaceva e così ho continuato“.

Foto 2 di 2



Ci racconta la varazzina già tornata a Falcade, dopo la tappa piemontese. È orgogliosa del risultato raggiunto. Sogna di diventare maestra di sci ma prima, ci dice, “vorrei partecipare alle olimpiadi”.

E noi glielo auguriamo di cuore a questa simpatica ragazza di mare che sogna di diventare “regina delle nevi”.