Savona. Questa mattina due mezzi pesanti hanno perso il carico in Corso Mazzini e in via Nazionale Piemonte. A riversarsi sull’asfalto ingenti quantitativi di carbone.

Un episodio si è verificato in centro, dove un tir proveniente dal porto ha iniziato a lasciare dietro di sè una scia di carbone sull’asfalto.

A perdere un carico più consistente un altro mezzo pesante in via Nazionale Piemonte, arteria principale che collega Savona con la Valbormida.

Su entrambi i luoghi stanno agendo le forze dell’ordine per regolare il traffico e mettere in sicurezza la strada. Durante le operazioni si sono verificati alcuni disagi alla circolazione.