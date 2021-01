Savona, per un abitante su tre l’agricoltura è una buona opportunità di lavoro

Savona. Un abitante di Savona su tre (31%) vede nell’agricoltura un interessante ambito di lavoro, un settore ampio e diversificato in cui sviluppare competenze e crescere professionalmente.

È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Reale Mutua dedicato all’agricoltura. Un dato importante in una congiuntura complessa per l’Italia e per l’agroalimentare a causa degli effetti della pandemia di Covid-19.

In particolare, dallo studio si evince che l’agricoltura può essere un buono sbocco lavorativo per i giovani (32%), capace di dare soddisfazioni e di trasformare una passione in una professione. Le nuove generazioni, dicono i savonesi, possono trovarvi una realtà formativa e altamente stimolante (20%), per quanto piuttosto faticosa (24%).

Lavorare in agricoltura ha molti aspetti positivi: tra i principali, per quasi un savonese su due (47%) offre l’opportunità di riavvicinarsi alle tradizioni e al territorio e un ulteriore 41% sottolinea il senso di realizzazione che deriva dal veder concretizzarsi davvero gli sforzi compiuti col proprio lavoro.

Ma cosa rappresenta l’agricoltura agli occhi degli abitanti di Savona? Più di uno su quattro (27%) la associa al concetto di Made in Italy e un ulteriore 24% a quello di salute e sana alimentazione. Per una quota analoga vuol dire anzitutto fatica, connessa al lavoro nei campi, e un altro 22% la connette alla parola tradizione e quindi al legame con i valori e le specificità del territorio.

La pandemia ha avuto indubbie ripercussioni sul settore, che– stima il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) nel suo ultimo bollettino CreaAgritrend – ha visto in Italia una riduzione del 12,8% del PIL agricolo nel secondo trimestre 2020 rispetto ai tre mesi precedenti. Ma, insieme a ciò, l’agricoltura si trova ad affrontare anche altre tematiche ormai entrate nel percepito dei savonesi: in primis quella del cambiamento climatico e dell’inquinamento (45%), mentre un intervistato su quattro (12%) cita i limiti spesso posti da normative vincolanti.

“L’agroalimentare è comparto assolutamente centrale per l’Italia che ha dovuto, e deve tuttora, confrontarsi con gli effetti della pandemia di Covid-19. L’auspicio è che il settore nel suo insieme e il Paese riescano a superare questa nuova fase di difficoltà e intraprendere appieno il cammino della ripresa “ commenta Michele Quaglia, direttore commerciale e brand di Gruppo.