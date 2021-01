Savona. Una situazione di degrado e disagio ambientale a Savona, in via Turati. La segnalazione arriva da un lettore che ha denunciato il caso: un condominio scarica liquami provenienti da impianto fognario in strada.

“Da circa 3 settimane un condominio in Via Turati a Savona scarica liquami provenienti dall’impianto fognario direttamente nella via. Ad oggi non hanno ancora preso provvedimenti adeguati per contenere l’inquinamento biologico derivante dalle acque reflue scaricate in modo non appropriato, oltretutto in piana emergenza sanitaria” afferma.

Foto 2 di 2



Una protesta raccolta anche da altri savonesi residenti della zona, che da giorni e giorni sentono odori a dir poco sgradevoli.

La richiesta è quella di un intervento immediato per risolvere la situazione, una richiesta raccolta dall’amministrazione condominiale che ha annunciato i lavori di riparazione e ripristino della rete fognaria per fermare gli sversamenti di acque bianche avvenuti in questi giorni.