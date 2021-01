Savona. “L’intervento inerente il ripristino della fontana di piazza Marconi contenente il gruppo scultoreo bronzeo ‘L’Uomo e il pesce’ di Renata Cuneo ha riguardato diverse fasi. L’impermeabilizzazione della vasca principale, al fine di eliminare le copiose perdite di acqua, mediante rimozione della pavimentazione in blocchetti di travertino, la realizzazione di impermeabilizzazione e la messa in opera della nuova pavimentazione di blocchetti in travertino; la evisione dell’impianto idraulico di alimentazione degli ugelli e dell’erogatore della fontana sulla statua e la revisione dell’impianto di illuminazione della vasca e della statua”. A parlare, con riferimento all’iconica fontana savonese rimasta chiusa per tre anni a causa di un guasto, è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

Il costo complessivo dell’intervento per riqualificare la fontana è stato pari a euro 129.995,92, di cui euro 103.996,74 finanziato da contributo regionale e euro 25.999,18 da risorse comunali.

di 8 Galleria fotografica Riqualificazione "Fontana del Pesce" a Savona









L’amministrazione savonese tre anni fa aveva deciso di chiudere la fontana in attesa di reperire le risorse necessarie per effettuare un intervento completamente risolutivo: “Abbiamo preso una decisione impopolare, ma il problema era importante. Abbiamo pensato di non fare un classico ‘tapullo’ ma un vero e proprio intervento radicale. Si è trattato di un opera di restauro significativa della fontana che da tempo presentava gravi problematiche legate alla perdita di acqua dalla vasca verso il sottosuolo – conclude il primo cittadino savonese – da qui la decisione di arrestare il flusso dell’acqua e reperire le risorse per un intervento straordinario.”